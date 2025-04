Situação da ARM após fim de mandato de Robson Torres é de indefinição

Samuel Leão - 04 de abril de 2025

Robson Torres, presidente da ARM. (Foto: Ismael Vieira)

Atualmente, um dos principais órgãos da Prefeitura de Anápolis, a Agência Reguladora Municipal (ARM), está com a presidência vaga.

Isso porque o mandato do presidente, que lidera desde que a autarquia foi criada, em 2021, chegou ao fim no dia 17 de março deste ano, ao completar os quatro anos estipulados.

À frente da Agência Reguladora Municipal (ARM) desde a última gestão, Robson Torres tem dado sinais de que quer ser reconduzido ao cargo, mas, publicamente, o prefeito Márcio Corrêa (PL) não tem correspondido essas expectativas.

Em entrevista à rádio 105.7 FM, no programa Primeiras Notícias, o prefeito chegou a relatar estar montando uma equipe técnica para assumir esse e outros postos – mas frisou que ainda não revelaria nomes.

Rápidas conversou com pessoas do entorno de Márcio e recebeu diversas falas que apontavam o final definitivo da atuação de Robson pela prefeitura. Todavia, quase na mesma medida, alguns apontaram que o entorno do prefeito reconhece os esforços de Robson para ser reconduzido, e acha esse cenário possível.

Autarquia é responsável pelo acompanhamento e fiscalização de concessões e serviços essenciais em Anápolis, como aqueles entregues pela Urban, Quebec Ambiental e Saneago. Justamente por isso, o então presidente protagonizou vários embates com as contratadas.

Enquanto isso, no prédio da prefeitura, cerca de 17 funcionários da agência seguem o expediente normalmente, inclusive Robson, aguardando uma posição oficial.

Sem destino definido e, consequentemente, sem muito para acrescentar, Naves tenta retomar fôlego em agendas no interior



Prestes a deixar o Republicanos e ainda sem sinalizar efetivamente qual seria o próximo destino, visto que grandes siglas como UB e MDB contam com nomes mais proeminentes, Roberto Naves (Republicanos) resolveu dar um pulo no interior de Goiás antes de partir para Salvador (BA).

Enquanto tenta manter algum prestígio com o governador Ronaldo Caiado (U B), o ex-prefeito de Anápolis também decidiu fortalecer as bases na própria cidade natal, Porangatu, e ainda deu uma passadinha em Novo Planalto. Com a sucessora apontada para a Prefeitura de Anápolis conseguindo pouco mais de 20 mil votos apenas, corre no meio político que as opções de Roberto estão se afunilando.

Deputados de Anápolis vão em peso para evento de Caiado em Salvador

Amilton Filho (MDB), Vivian Naves (PP) e Coronel Adailton (SD) já se dirigiram para Salvador (BA), onde vão participar e apoiar o lançamento da candidatura de Ronaldo Caiado (UB) à presidência. Mesmo alguns deles já tendo apoiado o presidente Bolsonaro (PL), até o momento todos seguem a fila conduzida pelo governador.

Com exceção, apenas, do petista Antônio Gomide, que segue o alinhamento partidário e aguarda o lançamento oficial da candidatura para a reeleição de Luís Inácio Lula da Silva (PT). Lideranças do Partido dos Trabalhadores ouvidas pela Rápidas deixaram claro que não há outro nome em vista e Lula segue como plano A para 2026.

Vereadores resgatam polêmica envolvendo figura conhecida de Anápolis

Durante a sessão ordinária da quinta-feira (03), vereadores criticaram uma figura conhecida de Anápolis, que inclusive já tentou carreira na política, mas só conseguiu atuar nos bastidores e em gabinetes de outros eleitos.

Segundo parlamentares, ele ganhava R$ 7 mil por mês em certo período, e acabou perdendo a “boquinha” após queimar pneu e “badernar na BR”, tendo até participado das depredações ocorridas em Brasília no 08 de janeiro.

Comitiva sonda Anápolis para implantar indústria no segmento de proteína animal

Ainda em vias de negociação, uma comitiva desembarcou na Câmara Municipal de Anápolis procurando alguma mediação para pleitear um espaço no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

Vindos do Nordeste, os representantes revelaram buscar a instalação uma operação totalmente mecanizada, que vai agir na produção de proteína animal. Apesar da vinculação à uma das maiores empresas do segmento do país, foi pedido à coluna que não divulgasse ainda detalhes do projeto – fica a torcida.

Programa Agora passa a ter “radar dos motoristas de aplicativo em Anápolis”

Tem quadro novo no pedaço. O programa Agora, produzido pelo Portal 6 em parceria com a rádio 105.7 FM, vai estrear nesta sexta-feira (04) o quadro “Radar dos Motoristas de Aplicativo”.

Diversos profissionais do ramo já estão em contato com o apresentador, Samuel Leão, e irão passar informações em tempo real do trânsito, valores médios das tarifas, acidentes e outros acontecimentos que presenciarem em Anápolis, entre as 08 e as 10h da manhã

Projeto de lei obriga custeio de UTI privada pelo Estado de Goiás

O projeto de lei nº 6906/25 visa garantir que o Estado custeie internações em leitos de UTI privados para pacientes do SUS quando não houver vaga na rede pública.

A proposta, apresentada pelo deputado José Machado (PSDB), estabelece que a comprovação da falta de leito será feita pelo sistema de regulação do Estado, e os atendimentos ocorrerão em hospitais privados credenciados. O valor do custeio será definido com base na tabela SUS ou em valores semelhantes de contratos públicos. O projeto será analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

Nota 10

Para a diretoria de Turismo da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Modernização de Anápolis, que reformulou e irá retomar a feira do Parque Ipiranga. Melhorias são esperadas.

Nota Zero

Para a Equatorial Goiás – segunda pior no ranking das distribuidoras de energia da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).