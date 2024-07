Entenda por que pode ser perigoso soltar pipa perto do Aeroporto de Goiânia

Administradora da edificação deu início a campanha para evitar acidentes e fatalidades

Maria Luiza Valeriano - 26 de julho de 2024

Entre os riscos, administradora do Aeroporto Internacional de Goiânia destaca danos às aeronaves (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Aeroporto Internacional de Goiânia, tido como um dos mais movimentados do Brasil pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) enfrenta um desafio: a presença de pipas na área. De acordo com a administradora, CCR Aeroportos, somente no último semestre, foram recolhidas 12 pipas na área operacional.

Fazer a atividade próximo a um aeroporto apresenta risco para as operações ao causar danos às aeronaves, principalmente durante a decolagem e o pouso.

Além disso, ao tentar invadir a área para recuperar a pipa, a população corre risco de um acidente potencialmente fatal.

Conforme apontado pela administradora, os meses de maior alerta são entre junho e setembro, tanto devido ao clima seco e ventos fortes, que favorecem a prática, quanto pelas férias escolares.

Com o intuito de conscientizar a população sobre os riscos atrelados às pipas, a CCR Aeroportos iniciou, nesta quarta-feira (24), uma série de ações preventivas com a participação da população no entorno do local, como a distribuição de cartilhas informativas.

Também estão sendo preparadas visitas às escolas da região, assim como colocação de faixas nas cercas e muros do aeroporto.

“Nossa prioridade é garantir a segurança, por isso reforçamos a necessidade de colaboração de todos para evitar qualquer atividade que possa comprometer as operações aeroportuárias e a segurança de voo”, afirma a gerente do Aeroporto de Goiânia, Tassia Fraguas.