Policiais salvam bebê de 1 ano que se engasgou com bala na Região da 44, em Goiânia

Pequena e mãe foram encaminhadas até unidade de saúde

Gabriella Pinheiro - 26 de julho de 2024

(Foto: Reprodução)

Uma bebê, de apenas 1 ano e 11 meses, foi salva por policiais do Batalhão de Terminal, após se engasgar com uma bala. O caso aconteceu dentro de uma loja na Região da 44, no Setor Central, em Goiânia, na quinta-feira (25).

Imagens registradas por uma câmera de segurança do estabelecimento mostram o momento em que a pequena, que é carregada no colo pela mãe, consome o produto e começa a passar mal.

Uma equipe que estava em patrulhamento pela Rua José foi acionada e se deslocou até o endereço, pensando se tratar de um roubo devido a agitação no interior do comércio.

No local, as autoridades localizaram a bebê com os lábios roxos e com extrema dificuldade de respirar, além da mãe em completo desespero.

De imediato, os policiais realizaram manobras de primeiros socorros e conseguiram fazer a menor expelir a bala. A criança foi levada até o Corpo de Bombeiros e encaminhada até uma unidade de saúde.