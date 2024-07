Semad explica como Goiás pode evitar se tornar inabitável nos próximos 50 anos

Projeções divulgadas pela NASA chamaram atenção após apontar graves processos climáticos atingindo o estado

Thiago Alonso - 26 de julho de 2024

Seca, cerrado. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Nesta semana, uma matéria publicada pelo jornal O Globo assustou a população brasileira. No texto, baseado em uma pesquisa da agência aeroespacial dos Estados Unidos, a NASA, é dito que, em até 50 anos, o Brasil pode se tornar inabitável.

Assim, após a repercussão, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) se manifestou sobre o levantamento, que chamou ainda mais atenção ao citar as regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste como as mais afetadas devido a mudanças climáticas.

Nas redes sociais, o órgão divulgou uma publicação esclarecendo o assunto. No vídeo, a secretária responsável pela pasta, Andréa Vulcanis, destacou que apesar da preocupação, o Governo de Goiás recebeu a notícia como um alerta e está empenhado em enfrentar a situação.

A profissional explicou que as projeções de mudanças climáticas estão sendo tratadas para que o estado esteja pronto e preparado para este processo no futuro.

Ela também ressaltou que a possibilidade de desertificação na região não é exata, o que significa que não há motivo para pânico.

De acordo com os estudos da Semad, Goiás pode enfrentar um aumento das temperaturas, mas isso resultaria apenas na diminuição da disponibilidade de água.

“O objetivo não é tornar o Estado inabitável, mas sim garantir que não soframos danos sociais e econômicos”, afirmou Andréa Vulcanis.

Além disso, a secretária ressaltou que Goiás é responsável por apenas 2% das emissões de carbono do Brasil e que o estado está adotando medidas para lidar com as mudanças climáticas por meio de programas socioambientais.