4 coisas que quase todo funcionário faz e pode dar justa causa (muitos não sabiam)

Singelas ações feitas de forma corriqueira podem te gerar um grande problema

Gabriella Pinheiro - 27 de julho de 2024

Henriette Brigagão. (Foto: Reprodução)

Se você pensa que alguns atos são inofensivos e, inclusive, costuma fazê-los todos os dias durante o serviço, está enganado. Há muitas coisas que, geralmente, todo funcionário faz, mas que podem resultar em justa causa.

Quem explica mais sobre isso é a advogada Henriette Brigagão que, por meio de um vídeo nas redes sociais, ressaltou 4 atitudes que podem gerar a justa causa.

4 coisas que quase todo funcionário faz e pode dar justa causa (muitos não sabiam)

1. Vender vale transporte

Nem mesmo se for para um parente, seja ele mãe ou pai, a venda do vale transporte é permitido.

Segundo ela, caso o profissional for pego a demissão sem alguns direitos garantidos é certeira.

2. Usar o vale-alimentação para compras indevidas

Embora muita gente faça, usar o vale-alimentação para comprar itens de limpeza ou higiene pessoal também é algo que não é permitido e pode causar ‘dor de cabeça’. Portanto, evite.

3. Bicos na área

Sim, os bicos também podem ser mais uma complicação. Isso porque fazê-los na mesma área de atuação da empresa sem que o patrão saiba e dê permissão para isso também pode ocasionar na situação.

4. Falar do patrão nas redes sociais

Por fim, e pode ser até uma das mais praticadas entre os funcionários no off, memes e comentários falando mal do patrão também podem gerar uma demissão por justa causa. Então, cuidado com o que comenta por aí.

Se gostou desse conteúdo, leia também:

Teste: descubra qual ano mais feliz da sua vida a partir da data de nascimento

Advogada lista 5 benefícios que o INSS não pode cortar (muitos aposentados e pensionistas não sabem)

⁠6 frases que jamais devem ser colocadas nos Status de WhatsApp

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!