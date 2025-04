Nem Instagram, nem TikTok: veja qual foi o aplicativo mais baixado no mundo

A plataforma registrou mais 46 milhões de downloads, um salto de 28% em relação ao mês anterior

Pedro Ribeiro - 22 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Lisa from Pexels)

Recentemente, o aplicativo mais baixado no mundo surpreendeu muitas pessoas. Spoiler: não foi o Instagram, nem o TikTok.

E, sim, estamos falando de uma plataforma que muito provavelmente você conhece e até tenha usado recentemente.

Nos últimos tempos, o que mais se vê são aplicativos de redes sociais disputando atenção e espaço nos celulares.

Mas, desta vez, quem ficou no topo da lista foi um app voltado para inteligência artificial.

Um tipo de ferramenta que, a cada dia, conquista mais espaço no dia a dia das pessoas e de empresas.

De acordo com dados da Appfigures, uma renomada plataforma que monitora o desempenho de aplicativos, o aplicativo mais baixado no mundo no mês de março foi o da OpenAI, que registrou nada menos que 46 milhões de downloads.

Isso representa um salto de 28% em relação ao mês anterior.

Mas o que levou esse app a superar gigantes como Instagram e TikTok?

A resposta está em uma combinação de atualizações tecnológicas, mudanças estratégicas e o crescente interesse global por inteligência artificial.

Novas ferramentas

Março marcou o lançamento de uma ferramenta inovadora dentro do app: um gerador de imagens com IA. E não era qualquer coisa.

A novidade permite criar ilustrações no estilo do famoso Studio Ghibli, o que rapidamente virou tendência nas redes sociais.

Além disso, a ferramenta de voz com inteligência artificial foi aprimorada, deixando as interações mais naturais e realistas.

Outro fator que chamou atenção foi a flexibilização nas regras de moderação de imagens geradas por IA — algo que aumentou ainda mais o engajamento dos usuários.

A Inteligência Artificial

Mais do que as funcionalidades, o sucesso também está ligado à força da marca. O nome “ChatGPT” se consolidou como sinônimo de inteligência artificial.

Assim como dizemos “dar um Google”, agora muita gente já fala em “perguntar ao ChatGPT”. Isso faz com que o app seja procurado até por quem nunca usou, mas já ouviu falar.

Esse efeito “verbo da tecnologia” tem atrapalhado a ascensão de concorrentes como Claude, da Anthropic, e DeepSeek, que lutam para ganhar espaço num mercado onde o reconhecimento de marca é essencial.

Lista completa

Apesar da mudança no topo, os grandes nomes continuam firmes no ranking. O Instagram, por exemplo, também registrou 46 milhões de downloads — porém, ligeiramente atrás na contagem final. O TikTok ficou na terceira colocação, com 45 milhões.

Outros aplicativos da Meta, como Facebook (36 milhões), WhatsApp (35 milhões) e Threads (23 milhões), seguem entre os mais baixados.

Ferramentas populares como CapCut, Telegram, Snapchat e Temu também marcam presença no top 10.

No total, os 10 aplicativos mais baixados no mundo em março somaram 339 milhões de instalações — um crescimento expressivo frente aos 299 milhões registrados em fevereiro.

Veja o ranking completo

Aqui está a lista com os campeões de download em março, somando App Store (iOS) e Google Play (Android):

ChatGPT – 46 milhões; Instagram – 46 milhões; TikTok – 45 milhões; Facebook – 36 milhões; WhatsApp – 35 milhões; Temu – 32 milhões; CapCut – 27 milhões; Telegram – 25 milhões; Snapchat – 23 milhões; Threads – 23 milhões.

