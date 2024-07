Aprenda a descobrir o que tem em um áudio no WhatsApp sem precisar abri-lo

Bom para quem recebe áudios longos, está na rua e não pode ouvir o assunto e é ótimo para pessoas com problemas de audição

Magno Oliver - 27 de julho de 2024

(Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil)

Já aconteceu de você estar andando na rua e receber um áudio enorme, mas não consegue ouvir por causa do barulho?

Ou mesmo recebeu um áudio grande do seu chefe e você não conseguiu escutar por estar com várias tarefas sendo feitas ao mesmo tempo? Pois saiba que agora seus problemas com isso vão acabar.

Isso porque a empresa TakeBlip anunciou um chatbot que transcreve áudios de até 4 minutos recebidos no WhatsApp, o Viratexto. O recurso já está disponível e não precisa baixar nada, muito menos gastar dinheiro.

O chatbot foi pensado e criado também para ajudar pessoas com problemas de audição. Os usuários podem converter as mensagens de voz em texto e, em seguida, basta só ler o conteúdo que está nele sem precisar reproduzir a mídia.

A conversão acontece de forma rápida e automática. A Blip reforça que todos os dados são criptografados, mantidos de forma sigilosa, respeitando a lei de proteção de dados e sendo armazenados com segurança

Como transcrever áudios no WhatsApp com o Viratexto?

No menu do seu WhatsApp, você vai salvar o número (31) 97228-0540 na sua agenda de contatos, abrir um conversa com ele e enviar um “OI”.

Em seguida, basta apenas concordar com os termos de uso e as políticas de privacidade do chatbot. Siga as instruções informadas na conversa e toque em “concordar”.

Depois disso, basta apenas você encaminhar os áudios que deseja transcrição para a conversa com o chatbot e ele fará a transcrição em sequência. Vale lembrar que a ferramenta só converte áudios com apenas 4 minutos de duração.

Transcrevendo áudios com o chatbot LuzIA

Você vai adicionar o número (11) 97255-3036 como contato. Em seguida, abra a conversa que deseja encaminhar o áudio, toque e segure sobre esse áudio e clique na seta para a direita para encaminhar para a LuzIA.

Depois de enviado o áudio para a IA, aguarde alguns segundos até a assistente transcrever a mensagem.

A LuzIA usa o modelo de inteligência artificial Whisper, da Open AI (a criadora do ChatGPT), para transformar áudios de até 10 minutos em texto.

