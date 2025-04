Placa chama atenção ao mandar recado muito diferente para motoristas

Aviso deixado por morador reflete a ineficácia da proibição

Natália Sezil - 12 de abril de 2025

Placa foi encontrada em Arinos, Minas Gerais. (Foto: Caio Henrique/Portal 6)

Uma placa encontrada no meio da calçada, em frente à garagem de uma casa, chamou atenção com uma permissão inusitada.

Onde se costuma colocar proibições, um morador decidiu ir pelo caminho contrário, na esperança de que o recado tivesse mais apelo.

Em poucas palavras, a pessoa deixou avisado aos motoristas que passam por ali: “estacionamento exclusivo para corno!”.

Dessa vez, o registro foi feito em Arinos, município que fica em Minas Gerais – embora não causasse surpresa se tivesse sido encontrado em alguma cidade goiana.

Isso porque as menções ao “corno” parecem ser mais uma das semelhanças entre os estados vizinhos, se juntando ao pequi e às expressões regionais, como “uai”.

Apesar da localidade um pouco distante, as palavras escolhidas no aviso continuam com um objetivo em comum: tentar convencer a população a não parar ali.

