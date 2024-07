Entregador de app em Anápolis é atingido por carro no bairro Jundiaí

Imagens mostram o exato momento em que vítima é arremessada no acidente

Jordana Viana - 27 de julho de 2024

(Foto: Samuel Leão/ Portal 6)

A noite desta sexta-feira (26) foi de desespero para quem estava nas imediações da Avenida Mato Grosso com Visconde de Taunay.

Isso porque um entregador de aplicativo que pilotava uma moto foi atingido por um carro que aparentemente estava na contramão.

Um vídeo com o registro do acidente mostra a vítima sendo arremessada com força.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com fraturas expostas.

O Portal 6 busca mais informações para saber o quadro clínico do entregador junto ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).