Magno Oliver - 27 de julho de 2024

Pia empilhada de louça suja é sinal de umas boas horas em frente à torneira lavando e gastando aquele bom e velho sabão, não é mesmo?

Assim, são nessas horas que a gente recorre a todo tipo de ajuda para agilizar essa tarefa doméstica e ficar livre das panelas sujas o mais rápido possível.

Dessa forma, foi testando algumas misturas que um canal no Instagram bombou com uma dica de sabão brilha alumínio que deixa suas panelas sujas parecendo novas rapidinho.

Já separa papel e caneta para anotar tudo e deixar salvo porque ela vai ser útil demais para o seu dia a dia. Vamos lá para a receita!

Sabão brilha alumínio para deixar as panelas parecendo novas

O perfil no Instagram da criadora de conteúdo do lar @ideiasdavaleria) viralizou nas redes sociais com uma misturinha potente que cria um sabão brilha alumínio poderoso e eficaz.

Com apenas alguns ingredientes que você tem na sua casa, é possível criar uma misturinha que age rapidamente e a mágica da limpeza nas suas panelas suja acontece num piscar de olhos.

Você vai precisar de:

– Liquidificador

– Meia barra de sabão

– 1 colher de sopa de pasta de dente

– 1 litro de água em temperatura ambiente

– 100 ml de álcool

– 3 colheres de detergente

– 2 colheres de vinagre de álcool

Como preparar o sabão brilha alumínio

No liquidificador, adicione a barra de sabão em pequenos pedaços, a água, o vinagre de álcool, o álcool, a pasta de dente e o detergente. Bata bem os ingredientes no liquidificador até aderirem bem e dissolverem na água.

Depois disso, despeje a misturinha em um frasco de detergente vazio ou em um recipiente que desejar e passe na panela que está muito suja.

Assim, confira o vídeo completo:

