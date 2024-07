Últimos dias para se inscrever em processo seletivo com diversas vagas e salários de mais de R$ 6 mil

Cargos são para nível superior e seleção será por meio de prova objetiva e redação

Gabriella Pinheiro - 27 de julho de 2024

(Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

O Ministério de Estado da Cultura publicou uma nova retificação estendendo o prazo para participar do processo seletivo, com vagas para diferentes áreas de atuação.

São 99 oportunidades disponíveis destinadas aos candidatos que tenham formação no nível de escolaridade superior.

Conforme a retificação, as inscrições podem ser feitas, de forma online, até às 16h do dia 1º de agosto, por meio do site FGV Conhecimento. O valor da taxa é de R$ 68.

Há vagas para as atividades de Técnicas de Complexidade Intelectual, com 57 oportunidades, e Técnicas de Suporte Nível Superior, com 42 chances.

O processo seletivo acontecerá por meio de prova objetiva e redação, com conteúdos envolvendo de língua portuguesa, gestão pública e atualidades, direito administrativo e conhecimentos específicos.

Os selecionados terão uma carga horária semanal de 40h e uma remuneração que pode variar de R$ 3.800 mil até R$ 6.130 mil.

Mais informações estão disponíveis no edital.