Inscrições abertas para cursos de especialização totalmente gratuitos e à distância

São 80 oportunidades distribuídas entre duas áreas diferentes do conhecimento

Natália Sezil - 07 de julho de 2025

Cursos de especialização são realizados à distância. (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

Interessados em cursar uma pós-graduação à distância podem ficar atentos: o Polo Anápolis da Universidade Aberta do Brasil (UAB) está com inscrições abertas para duas especializações gratuitas.

As oportunidades são voltadas à capacitação de profissionais das áreas de educação e indústria, realizadas em parceria com o Instituto Federal de Goiás (IFG) e o Instituto Federal Goiano (IF Goiano).

As aulas acontecem de forma síncrona (ao vivo) totalmente à distância. Os encontros ocorrem prioritariamente aos sábados, sem necessidade de atividades presenciais, segundo divulgado pela Prefeitura de Anápolis.

O primeiro curso ofertado é a Especialização em Tecnologia em Processos Químicos, para quem deseja desenvolver competências técnicas para atuar na área industrial.

Para se candidatar, é necessário ter diploma de curso superior em Química ou áreas semelhantes, como Ciências Biológicas, Ciências Farmacêuticas, Engenharias e Cursos Tecnológicos.

As inscrições ficam abertas até 28 de julho e devem ser realizadas pelo site do IFG. Ao todo, são 50 vagas.

O segundo curso disponível é o de Pós-Graduação em Gestão de Escolas Públicas de Ensino Médio (GEPEM).

A formação é voltada exclusivamente a diretores, coordenadores e gestores das redes estadual e municipal. Para se candidatar, é necessário atuar diretamente na administração de escolas públicas e ensino médio.

As inscrições estão abertas até 25 de julho, devendo ser realizadas pelo site do IF Goiano. Ao todo, são 30 vagas.

Mais informações podem ser obtidas no edital da Especialização em Processos Químicos e no edital da Pós-Graduação em GEPEM.

Além disso, é possível contatar o Polo UAB Anápolis pelos números de WhatsApp: (62) 99179-0546 ou (62) 99903-8589.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!