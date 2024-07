A série da Netflix que tem poucos episódios, mas uma história cativante

Com apenas sete episódios, você vai rir, chorar e ainda querer mais

Ruan Monyel - 28 de julho de 2024

(Foto: Divulgação/Netflix)

Dentre diversas opções, existe uma série da Netflix que, em apenas sete episódios, consegue surpreender o público, promovendo muitas risadas e lágrimas.

Mesmo tendo chegado ao catálogo no ano de 2020, a minissérie continua sendo uma das melhores produções do streaming, com uma história forte e personagens marcantes.

Você, com certeza, vai rir, chorar e ainda querer mais. Ficou curioso? Leia até o fim e assista ao trailer dessa brilhante produção.

Na vasta biblioteca de conteúdo da plataforma, mesmo que algo não nos agrade, existem produções capazes de nos provocar diversas sensações.

E quando o assunto é ter uma história cativante e personagens fortes, a série da Netflix “Hollywood” é uma verdadeira aula.

A minissérie, criada por Ryan Murphy e Ian Brennan, é uma mistura de comédia e drama, ambientada na década de 1940, abordando temas de diversidade, inclusão e a luta pelo sucesso na época.

A trama começa com Jack Castello (David Corenswet), um veterano da Segunda Guerra que sonha em se tornar um grande astro de cinema.

Porém, na tentativa de sustentar a esposa grávida, Jack aceita um emprego em um posto de gasolina que, na verdade, serve como fachada para um serviço de acompanhantes para clientes da elite.

Acontece que, no posto, uma de suas clientes é esposa do dono de uma grande produtora de Hollywood, e é então que Jack vê a oportunidade de brilhar.

Em meio a tudo isso, o rapaz conhece outros grandes sonhadores que pretendem transformar a história do cinema através de um filme.

O longa “Meg” tem o objetivo de ser a primeira produção de Hollywood roteirizada por um homem gay e protagonizada por uma atriz afro-americana.

Entre polêmicas e ataques ao filme, eles lutam de todas as formas para tornar o longa possível em um país tomado pela segregação e preconceito.

“Hollywood” começa como uma comédia apelativa, mas em poucos episódios consegue apresentar uma visão única sobre como teria sido a indústria cinematográfica se as “barreiras” tivessem sido quebradas mais cedo.

Prepare a pipoca e aconchegue-se no sofá, afinal, essa história vai te prender até o último capítulo. Veja o trailer:

