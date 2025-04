Tampa do vaso aberta ou fechada? Descubra qual a maneira correta de dar descarga

Especialista explica os riscos e consequências de optar por um ou outro

Magno Oliver - 21 de abril de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Se formos fazer as contas no papel, o banheiro é um dos espaços em que passamos boa parte do tempo de nossas vidas, mesmo quando é apenas uma passagem rápida.

E são nessas idas e vindas que esse lugar também é um dos mais propensos à proliferação de vírus, germes e bactérias que causam mal à saúde humana.

Dessa forma, um desses hábitos perigosos para o organismo, e que muita gente não presta atenção mínima, é na forma como utilizamos o vaso sanitário, especialmente ao dar descarga.

Embora pareça uma atividade comum e que muita gente considera meio que sem importância, dar descarga influencia diretamente na qualidade do ar do seu banheiro. E influencia também na contaminação de objetos pessoais e de higiene.

Os especialistas em higiene doméstica alertam que o modo como damos descarga afeta em 90% a qualidade do banheiro de uma residência.

Assim, para o responsável técnico da Maria Brasileira, maior rede de limpeza residencial e empresarial do Brasil, João Pedro Fidelis Lucio, dar descarga importa muito.

Descarga com a tampa do vaso aberta gera um fenômeno conhecido como aerossolização. Isso se dá por conta da dispersão de um líquido ou solução no ar, formando uma névoa fina.

O especialista explica, em entrevista à Casa Vogue, que quando damos descarga,”pequenas partículas de água e resíduos são lançadas no ar, espalhando germes e bactérias por todo o banheiro”.

Esses respingos microscópicos podem alcançar escovas de dentes, maquiagens, toalhas e outras superfícies próximas. Assim, acaba criando um ambiente propício para a disseminação de micro-organismos causadores de doenças.

Por conta destes fatores, o alerta é sempre fechar a tampa do vaso antes de dar descarga. A ação impede que as partículas se espalhem, funcionando como uma barreira física que ajuda a manter o ambiente mais limpo, seguro e menos contaminado.

