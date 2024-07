Filmes do universo Marvel atingem US$ 30 bilhões em bilheteiras mundiais

Folhapress - 28 de julho de 2024

(Foto: Divulgação/Marvel)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Universo Marvel se tornou a primeira franquia na história a ultrapassar US$ 30 bilhões em bilheteiras. Kevin Feige, da Disney, anunciou o feito durante a Comic Con, em San Diego.

A estreia de “Deadpool & Wolverine” impulsionou esse cenário, com arrecadação de US$ 96 milhões na estreia na América do Norte.

Com 34 lançamentos em 15 anos, a franquia Marvel, originalmente dedicada a quadrinhos, é considerada uma das mais prolíficas de todos os tempos.

Desde o início das empreitadas cinematográficas com “Homem de Ferro”, em 2008, emplacou diversos sucessos de bilheteria, como “Vingadores: Ultimato”, com mais de US$ 2,7 bi de bilheteria, e “Vingadores: Guerra Infinita”, com US$ 2,05 bi.

Alguns fracassos, porém, marcam essa trajetória. Mesmo com bilheterias consideradas altas, “Eternos” (US$ 402 milhões), “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” (US$ 476 milhões) e “As Marvels” (US$ 206 milhões) custaram mais de US$ 200 milhões, significando prejuízo para o estúdio.