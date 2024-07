Goiás tem três apostas premiadas em sorteio da Mega-Sena; veja as dezenas

Nenhuma cartela acertou todos os números e premiação acumulou para próximo concurso, com valor de R$ 100 milhões

Samuel Leão - 28 de julho de 2024

Lotérica em Goiânia. (Foto: Reprodução)

O sorteio da Mega-Sena, de número 2754, contemplou três apostas goianas, que irão levar para casa uma bolada. O concurso havia acumulado um total de R$ 73 milhões e não teve nenhum acerto dos 06 números.

Dentre os vencedores, o que acertou com maior retorno do estado teve o prêmio de R$ 137 mil. Essa edição tinha o acumulado de R$ 73 milhões, e as dezenas sorteadas nesta edição foram:

10 – 14 – 44 – 55 – 56 – 58



Foram duas apostas realizadas em Goiânia, a primeira realizada na Loteria Amazonas, situada no Parque Amazônia, e consistiu em um bolão que tentou 7 números e acertou 5. O total recebido foi R$ 137.679, dividido em 11 cotas, totalizando cerca de R$ 12.516 para cada participante.

Na sequência, a outra aposta feita na capital ocorreu pelos canais eletrônicos, e tentou 6 números. Feita individualmente, acertou também 5 números e levou para casa a bagatela de R$ 68.839.

Por fim, a terceira aposta vencedora em Goiás ocorreu em Pirenópolis, na Loteria São João, situada no setor Central da cidade. Consistiu em um bolão, que levou R$ 68.839 para 6 pessoas, totalizando cerca de R$ 11.473 para cada participante.

Como nenhuma aposta cravou os 6 números, o próximo concurso terá o acumulado de R$ 100 milhões, com o sorteio sendo realizado na próxima terça-feira (30).