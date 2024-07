Green card para brasileiros: EUA atinge recorde, diz estudo

Folhapress - 28 de julho de 2024

(Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil)

DINO – Em 2023, o número de brasileiros que receberam a residência permanente estadunidense, conhecida popularmente como green card americano, foi o mais alto já registrado. Segundo uma pesquisa realizada pelo escritório de advocacia especializado em imigração AG Immigration, baseada em dados do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, 28.050 cidadãos brasileiros obtiveram o documento.

O levantamento revelou ainda que a quantidade de vistos desta categoria, emitida no ano passado para brasileiros, foi 16% maior se comparada a 2022. O ano anterior já havia registrado um recorde, com 24.169 permissões concedidas a imigrantes do Brasil. O país ficou em décimo lugar no ranking de países que mais receberam o benefício imigratório.

A porta-voz da empresa responsável pela elaboração da pesquisa afirmou que os quatro maiores volumes anuais de emissão de green cards para brasileiros foram registrados nos últimos cinco anos, e que “esta é uma tendência notável”, com base nos dados obtidos.

O país com mais emissão de green cards estadunidenses, em 2023, foi o México, com 179 mil permissões concedidas. Em seguida, vem a Índia, com 76 mil cidadãos beneficiados; e Cuba, com 74 mil. A República Dominicana, em quarto lugar, obteve 66 mil documentos de residência permanente emitidos, enquanto a China conquistou 58 mil green cards americanos.

Alessandra Crisanto, advogada com mestrado internacional, especialista em carreira internacional e empreendedora digital, enxerga o acontecimento de forma promissora. “A tendência é que este número continue aumentando de forma exponencial nos próximos anos, com as novas oportunidades migratórias de cursos STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – ou Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, em livre tradução) atrelados ao trabalho legalizado”, pontua.

Segundo a empresária especialista em Educação Internacional, a permissão de residência permanente favorece tanto o país quanto o imigrante. “Os Estados Unidos se beneficiam cada vez mais ao abrir espaço para que brasileiros possam construir uma carreira internacional de sucesso, quando oferecem oportunidades, segurança e o crescimento financeiro”, diz.

Dra Alessandra Crisanto acredita que o cenário atual pode ser ampliado, caso Donald Trump volte a presidir o país norte-americano. “Acredito que Trump, caso seja eleito, irá investir em programas educacionais para que mais estrangeiros estudem no país. Os Estados Unidos já são uma fábrica de profissionais altamente qualificados, se unirmos isso a proposta de Green card para formados nas faculdades americanas, podemos esperar uma avalanche de brasileiros no país nos próximos anos”.

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou em 20 de junho, durante entrevista a um podcast estadunidense, que estudantes estrangeiros formados em universidades americanas deveriam receber, como parte do diploma, o visto para a permanência definitiva no país. A declaração de Trump foi dada dois dias depois de o atual presidente, Joe Biden, anunciar medidas para legalizar meio milhão de imigrantes. O tema é um dos mais debatidos no período que antecede as eleições estadunidenses.