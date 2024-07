Identificado homem morto após receber golpes na cabeça com bloco de concreto

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu e constatou óbito do homem ainda no local, em decorrência de um esmagamento parcial da cabeça

Samuel Leão - 28 de julho de 2024

Luiz Carlos Cintra Souza, de 32 anos, foi encontrado sem vida, no meio de rua. (Montagem: Reprodução)

Na madrugada deste domingo (28), um homem, de 32 anos, foi encontrado morto, caído no meio de uma rua de Campo Limpo de Goiás, com diversos ferimentos na cabeça. Perto do corpo, havia um bloco de concreto que teria sido usado no crime.

Por volta das 04h, transeuntes se depararam com a vítima, identificada como Luiz Carlos Cintra Souza, e decidiram acionar a Polícia Militar (PM).

Na sequência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu e constatou o óbito do homem ainda no local, em decorrência de um esmagamento parcial da cabeça. Nas proximidades, encontraram o bloco de concreto que teria sido utilizado pelo agressor.

Moradores da região também relataram não terem ouvido nenhum barulho, de modo que não souberam dar mais informações sobre uma possível briga.

O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado e realizou o recolhimento do corpo. Agora, o caso está registrado como homicídio simples e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).