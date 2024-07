Inscrições para concurso público de nível médio e superior em Goiás ainda estão abertas

Oportunidades são para diferentes áreas e certame terá provas objetiva e discursiva, além de avaliação de títulos

Gabriella Pinheiro - 29 de julho de 2024

Participante realizando prova para concurso. (Foto: Divulgação/Prefeitura de PG)

Os interessados em participar do concurso público da Prefeitura de Jaraguá, que fica na região Central de Goiás, têm até a quinta-feira (08), para participar do certame.

São 168 oportunidades disponíveis para diferentes áreas destinadas para candidatos com formação de nível médio e superior.

As inscrições podem ser feitas, de forma online, por meio do site da ACCESS, responsável pela organização do certame. O valor da taxa varia entre R$ 70 e R$ 90.

Há oportunidades para os cargos de Auxiliar de CMEI (40); Assistente Social (01); Educador Patrimonial (01); Fonoaudiólogo (01); Nutricionista (03); Profissional de Apoio Pedagógico (30); Profissional do Magistério nas disciplinas de: Artes (01); Ciências (01); Educação Física (02); Geografia (01); História (01); Inglês (02); Matemática (01); Pedagogo (80); Português (01) e Psicólogo (02).

A seleção acontecerá por meio de duas etapas, sendo elas prova objetiva e discursiva e avaliação de títulos. Elas serão aplicadas a partir do dia 08 de setembro.

Os aprovados no certame terão jornadas de 2oh a 44h semanais, além de remunerações que variam de R$ 1.320,00 a R$ 3.295,95 ao mês.

Para mais informações a respeito do concurso público, leia o edital.