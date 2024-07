Passageiro recusa comida em voo e é preso com 1kg de ouro escondido no ânus

Metal precioso estava dentro da parte íntima do homem em quatro cápsulas ovais

Folhapress - 29 de julho de 2024

(Foto: Suhyeon Choi/Unsplash)

Um homem foi preso com cerca de 1kg de ouro escondido dentro do ânus, no começo deste mês, durante voo da Air India.

Passageiro foi detido no Aeroporto Internacional Indira Gandhi, em Delhi, na Índia. Prisão ocorreu após o homem recusar alimentação durante um voo longo de Jeddah para Delhi, o que provocou suspeitas da tripulação do voo AI-992. As informações são do site News18.

Voo em que o passageiro recusou alimentação tem duração de 5h30. Com a recusa do homem em se alimentar, até mesmo de ingerir água, o comandante do voo alertou a segurança do aeroporto, que abordou o suspeito após o avião aterrissar.

Após ser detido, o homem admitiu que estava contrabandeando ouro escondido no ânus. Ouro estava dentro da parte íntima do passageiro em quatro cápsulas ovais.

Cerca de 1kg de ouro foi recuperado, com valor médio de US$ 83 mil (R$ 467 mil na atual cotação do dólar).

Passageiro vai responder por contrabando. As autoridades indianas instauraram inquérito para investigar a origem do ouro.