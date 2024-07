Últimos dias para participar de concurso público em Goiás com vagas para todos os níveis e salários de até R$ 5 mil

Há oportunidades para diferentes áreas e inscrições podem ser feitas de forma virtual

Gabriella Pinheiro - 29 de julho de 2024

Certame oferece 144 vagas de ampla concorrência (Foto: Divulgação/Agência Brasil)

Termina na próxima segunda-feira (05) o prazo para participar do concurso público da Prefeitura de Santa Fé de Goiás, com vagas para diversos cargos.

São para 97 oportunidades disponíveis, para formação de cadastro de reserva e contratação de início imediato, destinada aos candidatos com níveis fundamental incompleto, completo, médio, técnico e superior.

As inscrições podem ser feitas de forma exclusivamente online por meio do site ITEC. O valor da taxa varia entre R$ 1000 até R$ 180, a depender do cargo e formação.

As oportunidades são para as funções de Cozinheira (2); Operador de Máquinas (2); Auxiliar de Serviços (17); Coveiro (1); Coletor de Lixo (7); Eletricista (1); Gari (5); Motorista (7); Porteiro Escolar (1); Recepcionista (2); Vigilante (2); Agente Comunitário de Saúde (Área 1) (2); Agente de Combate a Endemias (2); Agente de Vigilância Sanitária (1).

Há também vagas Assistente Administrativo (6); Auxiliar de Consultório Dentário (1); Auxiliar de Ensino (4); Auxiliar de Farmácia (1); Auxiliar de Laboratório (2); Fiscal de Tributos (1); Técnico de Enfermagem (7); Técnico em Radiologia (1); Biomédico (1); Enfermeiro (1); Farmacêutico (1); Professor PIII (17); Secretário de Instituição Educacional (2).

Entre os requisitos para participar do concurso, estão: idade mínima de 18 anos, CNH na categoria “D” e comprovar a escolaridade exigida.

A seleção será composta de prova objetiva, prevista para ser feita no dia 17 de novembro. Para alguns cargos, haverá prova prática e prova de títulos.

Os selecionados receberão uma remuneração de R$ 1.412 até R$ 5.000.

Mais informações estão disponíveis no edital.