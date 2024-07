6 benefícios que os goianos de baixa renda podem solicitar do Governo

Contemplados podem garantir moradia, manter filhos na escola e até começar uma empresa

Maria Luiza Valeriano - 30 de julho de 2024

Aluguel social, em Goiás. (Foto: Edgard Soares/ Governo de Goiás)

Em Goiás, há uma série de programas sociais que abrangem diferentes áreas. Essas iniciativas visam incentivar a educação, assegurar moradia, combater a violência doméstica e promover o empreendedorismo, garantindo que todos os moradores tenham acesso aos direitos fundamentais.

1. Bolsa Estudo

O programa visa diminuir a desigualdade social por meio da educação, oferecendo R$ 100 ao estudante do ensino médio da rede estadual. A Bolsa Estudo é mensal, e é ofertade de fevereiro a junho e de agosto a dezembro. O objetivo é incentivar a aprendizagem e combater a evasão escolar.

2. Mães de Goiás

Destinado às mães goianas, o programa busca garantir segurança alimentar, fomentar renda e oferecer qualidade de vida, assim como assegurar a permanência na escola de crianças de até 06 anos de idade.

Para isso, é oferecido um auxílio no valor de R$ 250 ao mês. Para participar, basta manter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) e ter renda por pessoa de até R$ 109.

3. Goiás Por Elas

Criado em 2023, o benefício garante o amparo social e financeiro com R$ 300 mensais às mulheres que se encontram em situação de violência doméstica, em Goiás. Ao identificar que, em muitos casos, o ciclo da violência continua devido à vulnerabilidade social, o programa busca auxiliar no rompimento.

São beneficiadas aquelas inscritas no CadÚnico com medida protetiva de urgência, sem necessidade de inscrição.

4. Aluguel Social

O Aluguel Social é um programa do Governo de Goiás que ajuda famílias em situação de vulnerabilidade social e que estão com dificuldade para arcar com o aluguel da moradia. Com isso, é disponibilizado um auxílio de R$ 350 por mês, ao longo de 18 meses. A inscrição é feita por meio do site da Agência Goiana de Habitação (Agehab).

5. Crédito Social

O programa oferece oportunidades para reduzir a desigualdade social e econômica por meio da transferência de renda. Lançado em 2021, ele beneficia interessados em empreender e que tenham passado por capacitações profissionais do município por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e Secretaria de Estado da Retomada.

São R$ 5 mil repassados para adquirir insumos e ferramentas para iniciar o trabalho, aplicando o conhecimento adquirido nos cursos. Para ser beneficiado, é preciso ter perfil ativo no CadÚnico e buscar a Secretaria da Retomada.

6. Dignidade Menstrual

Lançado em 2021, o objetivo do benefício é atender as mulheres goianas com o fornecimento gratuito de absorventes, desde que estejam matriculadas na rede estadual de ensino. Além disso, são contempladas adolescentes em cumprimento de medida de privação de liberdade, privadas de liberdade em regimes fechado e semiaberto e aquelas em situação de rua ou extrema pobreza.

A entrega é feita pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por meio da escola na qual a beneficiada está matriculada. As mulheres em cumprimento de pena são contempladas através da Seds. São oferecidos dois pacotes com oito unidades por mês ao longo de 12 meses, assim como um pacote a mais por semestre.