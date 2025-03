Os 6 melhores pontos para ver o pôr do sol em Goiás (e garantir fotos incríveis)

Fizemos uma seleção bem criteriosa para você aproveitar o entardecer de ponta a ponta no estado goiano

Anna Júlia Steckelberg - 21 de março de 2025

(Foto: Reprodução)

Se tem algo que nunca decepciona é o pôr do sol em Goiás. O estado é repleto de paisagens deslumbrantes que, ao final do dia, se transformam em verdadeiras pinturas no céu.

Seja para um momento de contemplação ou para garantir aquele clique digno de quadro, hoje, com base nas avaliações e informações do Tripadvisor, selecionamos seis locais imperdíveis para você contemplar o entardecer e capturar fotos incríveis.

Vale lembrar que o Tripadvisor é uma plataforma online onde viajantes de todo o mundo compartilham avaliações e fotos de destinos turísticos, ajudando outros a planejar suas viagens com base em experiências reais.​

Mas vamos ao que interessa!

Os 6 melhores pontos para ver o pôr do sol em Goiás (e garantir fotos incríveis):

1. Mirante da Janela

Começando nossa lista, localizado na Chapada dos Veadeiros, o Mirante da Janela é famoso por sua vista panorâmica das cachoeiras do Parque Nacional.

A trilha até o mirante é desafiadora, mas a recompensa ao chegar compensa o esforço. Muitos visitantes recomendam fazer a trilha no final da tarde para apreciar o pôr do sol. ​

2. Mirante do Ventilador

A próxima paisagem estonteante fica em Pirenópolis.

O Mirante do Ventilador oferece uma vista privilegiada da cidade. O local é ideal para apreciar o pôr do sol e sentir a brisa suave que dá nome ao mirante.

É uma parada obrigatória para quem passa pela Serra dos Pirineus. ​

3. Morrinho de São João

Em Catalão, o Morrinho de São João é um ponto de destaque para quem deseja uma vista panorâmica da cidade e das montanhas ao redor.

O acesso é relativamente fácil, e o local é perfeito para assistir ao pôr do sol e tirar fotos memoráveis. ​

4. Mirante da Nova Aurora

Este mirante, localizado em Cavalcante, proporciona uma visão ampla da região, sendo um excelente local para contemplar o pôr do sol.

A tranquilidade do ambiente e a beleza natural ao redor tornam a experiência ainda mais especial. ​

5. Morro do Capuava

Situado em Anápolis, o Morro do Capuava é um local popular entre os moradores e visitantes que buscam um lugar para relaxar e apreciar a vista.

É especialmente recomendado para assistir ao pôr do sol, oferecendo uma perspectiva única da cidade e das paisagens circundantes. ​

6. Praia do Sol

Por fim, localizada em Minaçu, a Praia do Sol é uma opção diferente para quem deseja assistir ao pôr do sol à beira de um lago.

O ambiente tranquilo e a infraestrutura disponível tornam o local ideal para relaxar no final da tarde e apreciar as cores do entardecer refletidas nas águas. ​

