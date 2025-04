6 curiosidades sobre o povo goiano que vão mudar a forma como você vê Goiás

Cá entre nós, os goianos "do pé rachado" sabem bem como fazer o estado correr nas veias

Anna Júlia Steckelberg - 01 de abril de 2025

(Foto: David Rego Jr/Divulgação/Governo Federal)

Goiás é um estado que vai muito além de suas paisagens deslumbrantes e cidades históricas.

Quem nasce por lá carrega um jeito único de viver, marcado por costumes peculiares, expressões regionais e uma cultura rica que mistura influências indígenas, africanas e europeias.

Para quem ainda não conhece a fundo o espírito goiano, aqui estão seis curiosidades que mostram por que esse povo é tão especial.

1. O nome Goiás tem um significado profundo

Para ínico de conversa, a palavra “Goiás” tem origem no tupi-guarani e significa “pessoas da mesma raça” ou “povo igual”.

Esse nome foi inspirado na tribo indígena Goyaz, que habitava a região antes da chegada dos colonizadores portugueses. O significado reflete a forte identidade coletiva do povo goiano, que valoriza a união e a hospitalidade.

2. O goiano leva a hospitalidade a outro nível

Se você já teve a sorte de ser recebido por um goiano, sabe que a hospitalidade por lá não é brincadeira.

Visitar alguém em Goiás significa ser recebido com uma mesa cheia, café passado na hora e, muitas vezes, uma pamonha quentinha. Recusar comida pode até ser visto como desfeita. O goiano gosta de cuidar bem dos seus e, claro, de qualquer visitante que apareça.

Bem, e essa hospitalidade se prolonga para os turistas de um modo geral. Seja em uma pousada, ponto turístico, estabelecimentos e por aí vai.

3. O sotaque é inconfundível e cheio de expressões únicas

Se tem algo que diferencia o goiano logo de cara, é o jeito de falar.

O famoso “r” puxado, semelhante ao de mineiros e paulistas do interior, já entrega a origem de qualquer um.

Mas o vocabulário também tem suas particularidades: em Goiás, tudo pode ser chamado de “trem”, o “uai” aparece sem aviso e expressões como “vixi maria”, “arrumado” (para algo muito bom) e “num dô conta” (para algo difícil) fazem parte do dia a dia.

4. As festas tradicionais são cheias de história

Goiás tem um calendário cultural riquíssimo, e muitas de suas festas são heranças que atravessam gerações.

A Procissão do Fogaréu, na Cidade de Goiás, é um dos eventos mais icônicos, com homens encapuzados encenando a perseguição a Jesus na noite de Quinta-feira Santa.

Já a Festa do Divino e as Cavalhadas, em Pirenópolis, trazem batalhas medievais encenadas, misturando fé e folclore em um espetáculo emocionante.

5. A comida goiana é um abraço em forma de refeição

Se tem uma coisa que o goiano sabe fazer bem, é comida. O empadão goiano, recheado com frango, linguiça, queijo e guariroba (um tipo de palmito amargo), é um clássico local.

A pamonha, servida doce ou salgada, também é tradição, assim como o arroz com pequi, um fruto típico do Cerrado que divide opiniões por seu sabor marcante. E para fechar a refeição, nada como um doce de leite caseiro ou um pastelinho da Cidade de Goiás.

6. A conexão com a natureza é parte do DNA goiano

Por fim, com um dos biomas mais ricos do Brasil, o Cerrado, Goiás tem paisagens naturais impressionantes.

Cidades como Alto Paraíso de Goiás e Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, são conhecidas por suas cachoeiras e trilhas deslumbrantes.

Mas mesmo quem vive nas cidades grandes, como Goiânia, mantém uma relação próxima com a terra, seja cultivando hortas no quintal ou fazendo questão de passar os finais de semana no interior.

