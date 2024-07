PDT guarda a sete chaves se apoiará Gomide ou Eerizania para Prefeitura de Anápolis

Antes de comunicado oficial, deliberação será levada ao presidente nacional do partido, Carlos Lupi

Pedro Hara - 30 de julho de 2024

Antônio Gomide e Eerizania Freitas, pré-candidatos à Prefeitura de Anápolis. (Foto: Igor Caldas e Ismael Vieira)

Presidente estadual do PDT, o deputado George Morais afirmou, em entrevista à Rádio Manchester nesta terça-feira (30), que o partido já tomou uma decisão sobre quem apoiar em Anápolis.

Enquanto uma ala defende a pré-candidatura de Antônio Gomide (PT), outros membros estão com Eerizania Freitas (UB), pré-candidata de Roberto Naves (Republicanos).

No entanto, antes da decisão ser anunciada durante a convenção eleitoral marcada para a próxima segunda-feira (05 de agosto), ele levará a deliberação ao presidente nacional da sigla, Carlos Lupi.

“Nós estamos tomando uma decisão que envolve tanto o PDT Municipal, o PDT Estadual e também seguindo a orientação do PDT Nacional, com o nosso presidente Carlos Lupi. Não somos de ficar em cima do muro, mas antes desta definição vir a público, eu tenho por obrigação, como presidente do PDT Estadual, comunicá-la e discuti-la com o meu presidente nacional”, afirmou o deputado estadual.

Em âmbito nacional, o PDT está aliado ao presidente Lula (PT). Carlos Lupi está no 1º escalão do Governo Federal e ocupa o cargo de ministro da Previdência Social.