Motorista de aplicativo abre a porta para duas passageiras, mas elas se desesperam com o que aconteceu

Por conta de um pequeno detalhe não percebido no início da viagem, o condutor quase foi parar na delegacia

Magno Oliver - 31 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Welterson Melo)

Aceitar um pedido de viagem de um passageiro é ter a certeza que o motorista de aplicativo viverá algum tipo de história inusitada no trajeto.

E por conta de uma pequena falta de atenção com um detalhe na corrida, duas passageiras passaram por um susto enorme com um motorista de aplicativo.

Assim, ao solicitar um motorista de aplicativo, aparece na tela para o passageiro a imagem do carro, a placa do veículo e o nome do condutor que se encaminha.

O perfil do @portadafofoca no Instagram publicou uma história de duas passageiras que confundiram o nome do veículo e a história viralizou nas redes sociais.

Na corrida, veio o motorista Bruno no carro Renault Megane. As viajantes confundiram e acharam que quem viria era uma motorista chamada Megane. E foi aí que a falha no entendimento gerou a história.

Confira o diálogo:

Motorista – “Você que pediu Uber?”

Passageira – “Como que é seu nome?”

Motorista – “É Bruno”

Passageira – “Não, está errado. É Megane. Megane que a gente pediu. A mulher do aplicativo”

Motorista – “Megane? O nome da pessoa? Será que vocês não estão confundindo com o nome do carro que é Megane?”

Passageira – “Não senhor. É Megane”

Motorista – “Mas vocês pediram e eu vim, ué. Não tem como dar errado”

Passageira – “A gente pediu e não é. Não dá para confiar. Dá para você abrir a porta moço?”

Passageira – “Tá trancada, moço. Destrava a porta, por favor, moço”

Motorista – “Vê aí se foi destrancada”

Passageira – “A porta está trancada, por favor, abre a porta. Assim, isso está estranho”

Motorista – “Vê aí agora”

Passageira – “Está trancada”

Motorista – “Não, não está. Assim, você está confundindo o nome do carro”

Passageira – “Não senhor, nós queremos ir embora e pronto. Abre a porta do carro”

Motorista – “Agora vê ai. Por fim, abriu! Meu Deus!”

Assim, confira aqui o vídeo completo da história com as passageiras:

