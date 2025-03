Solução rápida para desentupir a privada sem desentupidor

O truque conhecido como "método do saco de lixo" é ideal para momentos em que o desentupidor não funciona

Ruan Monyel - 22 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram/@receitasdaana14)

Desentupir a privada é uma situação desconfortável que pode acontecer em qualquer momento, especialmente quando você não tem um desentupidor por perto.

Não existe nada mais desesperador do que dar descarga e perceber que a água não desce ou, pior ainda, começa a subir.

O que muita gente não sabe é que existe uma solução rápida e simples para solucionar esse problema, sem precisar de um desentupidor.

O truque conhecido como “método do saco de lixo”, funciona com base na criação de pressão, liberando o encanamento de forma eficiente.

Esse truque é muito útil para situações de emergência, quando você não tem ferramentas específicas à mão ou quando o desentupidor tradicional não funciona.

Para aplicar esse método, você vai precisar de um saco de lixo grande e resistente, de preferência daqueles mais grossos para evitar rasgos.

O primeiro passo é levantar o assento do vaso sanitário e envolver a parte superior da privada com o saco de lixo, cobrindo toda a borda do vaso.

Depois de posicionar o saco de lixo, abaixe a tampa para ajudar a manter o saco fixo, e então, sente em cima da tampa, criando uma barreira firme em torno do vaso.

Em seguida, dê a descarga enquanto se mantém sentado. Assim, a pressão gerada pela água que tenta sair, combinada com a barreira criada pelo saco de lixo, vai forçar o bloqueio para baixo, liberando o encanamento.

Caso o entupimento não resolva na primeira tentativa, repita o processo mais uma ou duas vezes, desentupindo a privada completamente.

Esse método funciona porque o saco de lixo cria uma barreira que gera uma forte pressão, desobstruindo facilmente o encanamento.

Além de ser simples e prático, é uma solução que dispensa o uso de produtos químicos agressivos ou ferramentas específicas. Veja o vídeo:

