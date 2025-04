Mesmo se exercitando diariamente e comendo bem, esses hábitos te fazem engordar

Especialistas alertam para o cuidado com outras atividades que influenciam no nosso cotidiano

Magno Oliver - 02 de abril de 2025

(Foro: Ilustração/Pexels)

Mesmo mantendo uma rotina de hábitos saudáveis, ainda assim é possível engordar bastante.

Especialistas analisaram hábitos de vida de grupos sociais e concluíram que não basta só se exercitar diariamente e comer bem. Existem outros fatores que afetam o emagrecimento.

Mesmo se exercitando diariamente e comendo bem, esses hábitos te fazem engordar

1. Consumir grandes porções de comida

Uma pesquisa da Universidade de Liverpool, no Reino Unido, concluiu que grandes quantidades de alimento podem impactar o peso do corpo humano. Assim, o estudo percebeu que as pessoas comem além do recomendado para saciar a fome.

O professor de equilíbrio energético da Universidade de Leeds, no Reino Unido, James Stubbs, explicou, em entrevista à BBC Food, que existe uma porção prática a se seguir.

“Os tamanhos das porções recomendadas para adultos saudáveis ​​​​são geralmente baseados em uma necessidade calórica diária de 2.000 kcal por dia para mulheres, e 2.500 kcal por dia para os homens”, afirma Stubbs.

2. Se alimentar em horários errados

Com a correria do cotidiano, tornou-se comum que as pessoas pulem refeições, se alimentem em horários errados e este hábito tem consequências pesadas para a saúde e o ganho de peso.

Um estudo realizado em 2017 pelo Hospital Brigham & Women’s descobriu que, quando universitários se alimentavam mais próximos do horário de dormir – coincidindo com a liberação da melatonina, hormônio do sono –, eles apresentavam um maior percentual de gordura corporal.

3. Cansaço físico, mental e muito estresse

Esses três fatores também agem para que o ganho de peso se acentue.

Assim, os hormônios grelina e cortisol elevam o apetite e causam desejo por carboidratos. Em um mesmo momento, eles reduzem a leptina, o hormônio responsável pela sensação de saciedade.

É preciso buscar controlar o estresse e o cansaço, pois essas mudanças hormonais afetam o metabolismo e influenciam a fome e a saciedade. Especialistas recomendam meditação, sono reparador e pensamentos positivos para ajudar a diminuir.

4. Remédios em excesso para combater alergias

Um estudo da Universidade de Yale, também dos Estados Unidos, confirmou uma correlação entre o uso frequente de anti-histamínicos e a obesidade, pois alguns desses medicamentos podem causar sonolência, reduzindo a disposição para exercícios e tornando as pessoas mais sedentárias.

Eles podem levar ao aumento da ingestão de alimentos e liberar substâncias químicas produzidas pelo sistema imunológico que influenciem o controle do apetite.

