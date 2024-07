PC deflagra megaoperação contra falsos advogados e defensores públicos que fizeram mais de 50 vítimas em Goiás

Investigação apura crimes de fraude eletrônica e associação criminosa

Isabella Valverde - 31 de julho de 2024

Agentes da Polícia Civil (PC) durante operação. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Com apoio da Polícia Civil do Ceará e do Ministério da Justiça, a Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio do Grupo de Repressão a Roubos, deflagrou na manhã desta quarta-feira (31) a Megaoperação Precatório Fantasma.

Apurando crimes de fraude eletrônica e associação criminosa, a ação conjunta busca cumprir 26 mandados de prisão, além de 30 de busca e apreensão e 340 bloqueios de contas bancárias.

As operações acontecem em Fortaleza (CE), Pacatuba (CE), Maracanaú (CE), Canindé (CE) e em Maranguape (CE).

Conforme as investigações, os envolvidos tinham acesso a dados de processos judiciais e se passavam por advogados e defensores públicos, pedindo para que as vítimas enviassem transferências bancárias como forma de pagamento pelos honorários e impostos, sob justificativa de liberação de precatórios e alvarás.

No total, em Goiás, foram identificadas mais de 50 vítimas, que recebiam comprovantes e documentos falsificados com nome de desembargadores e juízes, incluindo até mesmo o brasão do Poder Judiciário.