Detran Goiás derruba novo esquema de corrupção envolvendo pessoas falecidas

Somente duas servidoras representaram quase 90% das irregularidades encontradas somente em uma unidade

Thiago Alonso - 23 de abril de 2025

Irregularidades foram encontradas nos processos. (Foto: Divulgação/Detran-GO)

Uma investigação do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) descobriu uma série de irregularidades graves na unidade da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Formosa, município do Entorno do Distrito Federal (DF).

O órgão promoveu uma intervenção, após verificar que três, dos quatro servidores do local, estariam envolvidos em crimes graves, dentro de um robusto esquema de corrupção.

Ao todo, mais de 1.169 processos foram identificados, incluindo transferências de veículos de pessoas falecidas a terceiros sem o devido inventário e gravações e substituições de motor com documentação incompleta ou inexistente.

Outras ilegalidades encontradas no Ciretran de Formosa incluem a ausência de documentação obrigatória como procuração, contrato social e reconhecimento de firma, além de CRVs danificados e transferências de veículos com recibos preenchidos para terceiros.

Não o bastante, as investigações, comandadas entre os anos de 2022 e 2024 pelo Núcleo de Inteligência, também apontaram indícios de favorecimento pessoal, financeiro e falsificação de documentos.

Em um dos casos, foi identificado que uma servidora — que pediu exoneração quando a operação teve início — teria sido responsável por 723 processos deste tipo. Enquanto outra, já falecida, possuía ligação com 302 processos criminosos. Juntas, elas representam 87,69% das irregularidades detectadas na unidade de Formosa.

Além dos 1.169, outros 175 processos não foram encontrados na plataforma Ciretran, levantando suspeitas de uma possível ocultação de provas, que também devem ser investigadas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!