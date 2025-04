Homem morre após ser atingido por cunhado durante caçada em Cristalina

Vítima teria sido ferida por um tiro de espingarda de calibre 12

Paulino Henjengo - 19 de abril de 2025

Corpo da vítima na unidade hospitalar (Foto: Reprodução)

O que seria um evento divertido envolvendo a caçada de javalis terminou em tragédia na manhã deste sábado (19), na zona rural de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. Isso porque um homem, de 45 anos, morreu após ser atingido por um disparo de espingarda, efetuado acidentalmente pelo próprio cunhado durante a atividade.

O incidente teria acontecido por volta das 10h, quando o autor, de 46 anos, a vítima e mais dois amigos estavam em uma fazenda na região do Brejo.

Durante a caçada, os cães teriam localizado um javali, e o suposto atirador tentou alvejar o animal com uma espingarda calibre 12. No entanto, ele acabou atingindo o próprio cunhado, que teria entrado acidentalmente na linha de tiro.

Na sequência, os amigos ouviram os gritos da vítima pelo rádio de comunicação e rapidamente foram verificar o que havia acontecido. No local, se depararam com ele ferido.

Diante disso, o grupo teria prestado os primeiros socorros, colocaram o ferido em uma caminhonete e o levaram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cristalina. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, e o suposto autor relatou aos policiais que todos eram caçadores com registro ativo no sistema Caçador, Atirador e Colecionador (CAC). No entanto, apesar da alegação, nenhuma documentação que comprovasse a regularidade foi apresentada no momento da ocorrência.

Mais tarde, na Delegacia de Polícia Civil (DPC), foram entregues duas espingardas calibre 12 — uma delas pertencente ao autor dos disparos, e a outra à vítima — junto com 13 cartuchos.

O responsável pelo tiro passou por exame de corpo de delito e foi conduzido à Delegacia de Cristalina, onde o caso será investigado como disparo acidental com resultado de morte.

