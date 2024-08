Bruno e Marrone, João Bosco e Vinícius e mais: confira todas as atrações do Buteco do Gusttavo Lima em Goiânia

Esta será a última edição do evento na capital goiana, reunindo atrações desde o sertanejo universitário até a moda de viola

Davi Galvão - 01 de agosto de 2024

Gusttavo Lima durante show. (Foto: Divulgação)

As atrações para o festival Buteco do Gusttavo Lima, em Goiânia, já foram confirmadas pelas redes sociais do próprio Embaixador.

A edição, que marca a despedida do evento, terá shows de Bruno & Marrone, João Bosco & Vinícius e Bruno & Denner.

Além deles, também vão participar nomes consagrados como Rick & Renner, Guilherme & Santiago e Matogrosso & Mathias.

O festival ocorrerá no dia 31 de agosto, no estacionamento do Estádio Serra Dourada. Os ingressos podem ser adquiridos através do site BaladaAPP, com preços a partir de R$ 400.

Já em turnê, o Buteco 2024 passou por três cidades brasileiras — Palmas (TO), Curitiba (PR) e Vitória (ES) — e ainda tem mais seis destinos até o final do ano, incluindo os Estados Unidos.

Criado em 2018, o festival reúne os maiores sucessos do sertanejo, do universitário à moda de viola. O evento já chegou a ultrapassar a marca de 07 horas de duração, tamanho o sucesso.