Grupo Rio Vermelho inicia mutirão de contratações para nova unidade em Anápolis; saiba os detalhes

Contratados terão direito a vários benefícios, como vale-transporte, plano de saúde Unimed ou Hapvida e cartão alimentação

Thiago Alonso - 01 de agosto de 2024

Supermercado Rio Vermelho, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

O Grupo Rio Vermelho Distribuição de Alimentos anunciou a abertura de diversas novas vagas, para preencher o quadro de funcionários da nova loja, que será inaugurada em Anápolis, no local onde funcionava a antiga Pecuária.

Foram divulgadas oportunidades para os cargos de repositor, auxiliar de câmara fria, empacotador, operador de empilhadeira, operador de caixa e fiscal de prevenção de perdas.

As contratações serão realizadas por meio de um Mutirão de Seleção, com entrevistas ocorrendo de forma presencial já no novo endereço. Os candidatos devem comparecer com currículo impresso, documentos pessoais e carteira de trabalho física ou digital.

Os atendimentos se iniciaram nesta quinta-feira (1º) e devem finalizar no sábado (3). O horário será das 08h às 16h na sexta-feira e das 08h às 12h no sábado.

Entre os benefícios das oportunidades estão vale-transporte, plano de saúde Unimed ou Havida, refeição no local e cartão alimentação.

Os interessados devem se candidatar por meio do e-mail [email protected]. Também foi disponibilizado o WhatsApp (62) 99396-6794.