Últimos dias para se inscrever em processo seletivo em Goiás com mais de 270 vagas e salários de até R$ 4,1 mil

Oportunidades são destinadas para profissionais de nível fundamental, médio e superior e contam com carga horária de 40h semanais

Thiago Alonso - 07 de julho de 2025

Carteira de Trabalho em processo seletivo. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

Termina nesta terça-feira (08), o período de inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Trindade. Ao todo, são ofertadas 271 novas vagas de emprego, cujos salários chegam a R$ 4.156,70.

O certame é destinado para profissionais dos níveis fundamental, médio e superior, e conta com carga horária de 40h semanais.

O processo seletivo inclui os cargos de Arquiteto (01), Auxiliar de Engenharia e Manutenção Predial (20), Auxiliar de Limpeza e Conservação (150) e Monitor de Educação Infantil (100).

Os interessados devem se dirigir, presencialmente, até a sede da Secretaria Municipal da Casa Civil, onde a candidatura deve ser realizada, sem necessidade de taxas de inscrições.

A Prefeitura de Trindade também oferece a possibilidade de realizar a inscrição do processo seletivo por meio do e-mail [email protected], onde os candidatos devem enviar as devidas informações pessoais, juntamente com o currículo.

Os concorrentes serão avaliados por meio de duas etapas essenciais, que incluem análise de experiência profissional, seguida de uma entrevista de emprego.

Para mais informações, confira o edital.

