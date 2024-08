Mariana Martins revela ter contraído infecção por micobactéria após troca de silicone; entenda o caso

Emocionada, jornalista publicou vídeo contando sobre sintomas e passos tomados

Gabriella Pinheiro - 01 de agosto de 2024

Jornalista Mariana Martins. (Foto: Reprodução/ Instagram)

A jornalista e ex-apresentadora da Record Goiás, Mariana Martins, de 36 anos, revelou ter sido infectada por uma “micobactéria” após realizar a troca de próteses de silicone, em Goiânia. Ela está noiva e a cerimônia está marcada para acontecer nas próximas duas semanas.

Em vídeo publicado nas redes sociais, ela aparece emocionada e revela que fez o procedimento há cerca de 15 dias e que havia começado a sentir a mama direita mais pesada e um pouco quente.

Inicialmente, o profissional responsável pela cirurgia havia pensado se tratar de um ponto aberto, mas, logo, descobriu a real situação.

“Infecção é algo que ninguém espera, muito menos de uma cirurgia estética que é algo que você escolhe fazer”, diz ela no vídeo.

De acordo com a jornalista, devido ao quadro clínico, tanto o cirurgião plástico e o infectologista concordaram que o melhor a ser feito seria retirar as próteses, o que fez com que ela se submetesse a uma nova cirurgia.

“É Deus que está me sustentando e dando forças. Foram muitos momentos de dor e incerteza. Eu não sei direito que infecção é essa. É uma infecção que demora para ser curada. O tratamento pode demorar até um ano e meio tomando antibióticos. Até agora, não sei quanto tempo vai demorar esse tratamento”, disse.

O exame sobre o caso de Mariana só sairá em 60 dias e ela foi orientada por um infectologista a iniciar o tratamento com uso de antibióticos, até que se saiba qual o tipo de bactéria foi contraída.

“O que aconteceu comigo foi uma infecção que estava no ambiente hospitalar. [As micobactérias] são mais resistentes e se proliferam em ambiente hospitalar, muitas vezes na água. O infectologista disse que eu contraí na cirurgia”, explica.

O que é micobactéria?

As micobactérias possuem centenas de variedades e tipos e são responsáveis por causar doenças, como tuberculose e hanseníase. Embora comuns, se não tratadas de forma correta ou se forem pegas por pessoas com imunidade frágil, elas podem levar à morte.

Geralmente as infecções desse tipo são oriundas de procedimentos cirúrgicos, relacionados ao modo de esterilização dos aparelhos usados – o que não é tão recorrente.

Os sintomas podem demorar a aparecer e o tratamento para resolver o quadro é feito com o auxílio de antibióticos e retirada da prótese – como feito no caso de Mariana.

O tempo do tratamento pode variar, a depender do organismo, mas é considerado maior do que as infecções comuns.

Veja vídeo: