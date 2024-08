Nova OS assume gestão do Alfredo Abrahão em até 30 dias, confirma Prefeitura

IGH entra no lugar da Associação Beneficente João Paulo II

Pedro Hara - 01 de agosto de 2024

Hospital Municipal Alfredo Abrahão, em Anápolis. (Foto: Bruno Velasco)

O Instituto de Gestão e Humanização (IGH) assumirá, em até 30 dias, a gestão do Hospital Municipal Alfredo Abrahão (HMAA). A informação foi confirmada à Rápidas pela Prefeitura de Anápolis.

O contrato para administração da unidade de saúde já foi assinado pela Organização Social (OS) e o período corresponde a transição entre a Associação Beneficente João Paulo II, antiga gestora do HMMA, e o IGH.

Mensalmente, a nova responsável pela gerência do Alfredo Abrahão receberá R$ 3,4 milhões. O acordo tem duração de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, caso a OS cumpra os termos e condições previstos no convênio.

O rompimento do contrato entre a João Paulo II e a Prefeitura de Anápolis foi rompido após o Tribunal de Contas do Municípios (TCMGO) apontar problemas para executar no que estava previsto no acordo, como realização de cirurgias, além de irregularidades contratuais.