PRD quer expulsão de Capitã Elizete após articulação de Adailton para entregar partido a Eerizania

Pré-candidatos a vereador criticam deputado estadual por ter criticado prefeito e agora estar com ele

Pedro Hara - 01 de agosto de 2024

Capitã Elizete, pré-candidata do PRD à Câmara de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Rápidas teve acesso a um dos áudios enviados ao presidente municipal do PRD em Anápolis, Clodoaldo Dias, onde integrantes do partido pedem a expulsão de Capitã Elizete, pré-candidata a vereadora pelo partido.

A razão do pedido seria a articulação feita pelo deputado estadual Coronel Adailton (SD), marido de Elizete, para entregar o PRD para Eerizania Freitas (UB).

“Ela não é mais confiável, uma vez que seu esposo fez essa movimentação pelas costas do partido em favor da candidata do prefeito Roberto Naves”, diz parte do áudio.

Segundo o registro, Adailton estaria se contradizendo ao já ter feito diversas críticas a gestão de Roberto Naves (Republicanos), mas agora querer apoiar a pré-candidata indicada por ele.

“Um cara [Adailton] que falou mal dessa gestão e agora tá compactuando com ela. Uma gestão suja, desumana, desonesta, perseguidora, que acabou com a cidade de Anápolis, com a nossa saúde, infraestrutura, que deixou a cidade suja, encardida, feia e ainda mente com a maior cara de pau que deixará um legado. Que legado é esse? Um legado de perseguição aos funcionários, de assédio moral”, criticou.