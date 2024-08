Espião russo se passava por “José Assis” e fingia ter nascido no interior de Goiás

Homem foi um dos libertos após troca histórica de prisioneiros entre Estados Unidos e Rússia

Thiago Alonso - 02 de agosto de 2024

Espião russo Mikhail Mikushin. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A atenção do mundo se voltou para os Estados Unidos e para a Rússia nesta semana, após uma das maiores trocas de prisioneiros da história. Ao todo, 24 pessoas foram libertadas. No entanto, dentre estas, um nome nada ‘gringo’ chamou a atenção dos brasileiros: José Assis Gianmaria.

Preso em Tromsø, na Noruega, em novembro de 2022, este indivíduo, na verdade, não tinha nada de ‘tupiniquim’, além de uma certidão de nascimento com origem em Padre Bernardo, município no interior de Goiás.

Isso porque ele se tratava de um espião russo chamado Mikhail Mikushin, que utilizava o disfarce para se infiltrar em universidades no Canadá e na Noruega, país o qual a Rússia faz fronteira.

Conforme apurado pela BBC Brasil, pessoas que trabalhavam no cartório onde a documentação brasileira teria sido emitida não conseguiram nem mesmo explicar como o papel chegou às mãos do espião.

Contudo, mesmo sem uma explicação convincente, já era tarde: “José Assis” dizia ter nascido no Brasil e utilizava a identidade para atuar como pesquisador universitário no Canadá, inclusive publicando artigos sobre bases militares no Ártico.

Neste meio tempo, ele teria se envolvido em investigações, se mudando em seguida para a Noruega, afirmando que iria realizar um “programa de estudo”.

Lá, surgiram ainda mais indícios de espionagem. Segundo o jornal The Insider, diligências constataram que Mikhail estudou na Academia Militar Diplomática do Departamento Central de Inteligência russo (GRU) e era um oficial de inteligência atuando de forma ilegal no exterior.

Não demorou muito para que o ‘brasileiro’ fosse preso pelas autoridades norueguesas, admitindo logo depois que tudo não passava de uma farsa e que ele era um cidadão russo.