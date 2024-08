Morador de Anápolis ganha meio milhão após apostar em lotérica que já fez outros milionários

Portal 6 conversou com gerente do estabelecimento, que descobriu que esse não foi maior prêmio entregue por eles

Samuel Leão - 02 de agosto de 2024

Loteria Milionária, no Centro de Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Um apostador anapolino foi agraciado com uma bolada de R$ 500 mil, após acertar os seis números sorteados pela Loteria Federal.

Esse sorteio foi realizado na última quarta-feira (31) – data que celebrava o aniversário de Anápolis – e a vitória veio de uma Casa Lotérica que já tem um bom histórico de vencedores.

O Portal 6 entrou em contato com a Loteria Milionária, unidade situada no Centro de Anápolis, e descobriu que essa não foi nem o maior prêmio já entregue por eles, que já atuam no ramo há duas décadas.

“Somos uma das lotéricas que mais fazem apostas premiadas do país. Há cerca de três anos, tivemos um prêmio de R$ 4 milhões na Lotofácil, em um bolão, e apenas duas semanas depois, saiu outro prêmio, também da Lotofácil, de R$ 1,5 milhão”, contou o gerente do empreendimento, Luiz Fernando, de 26 anos.

Ele ainda complementou revelando que já foram entregues quatro prêmios principais da Lotofácil no empreendimento, além de, apenas neste ano, três bilhetes premiados da Loteria Federal.

Ao ser indagado sobre a identidade do vencedor, o gerente afirmou não ter conhecimento ainda da pessoa que, provavelmente, deve preferir permanecer anônimas por questões de segurança.

No entanto, conforme divulgado pela Caixa Econômica Federal (CEF), o número do bilhete registrado na Loteria Federal foi 059219.

Os sorteios da Loteria Federal acontecem às quartas e aos sábados, com o prêmio principal chegando até a R$ 1,5 milhão. O próximo ocorre já neste sábado (03), transmitido pela Caixa Econômica Federal.