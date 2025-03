Ingressos para partida entre e Anápolis e Vila Nova começam a ser vendidos com valores especiais; saiba como comprar

Partida marca decisão do Campeonato Goiano e será realizada no Estádio Serra Dourada

Thiago Alonso - 24 de março de 2025

Anápolis e Vila Nova se enfrentam pelo campeonato goiano. (Foto: clicanuto-AFC / Roberto Correa-VNFC)

Torcedores que queiram acompanhar a final do Campeonato Goiano entre Anápolis e Vila Nova já podem comprar os ingressos da partida, que será realizada no dia 30 de março, próximo domingo, no Estádio Serra Dourada.

Para chamar a torcida para o confronto, as entradas serão vendidas por preços promocionais de R$ 10 para a modalidade meia-arquibancada para os vilanovenses, conforme anunciado pelo presidente Hugo Jorge Bravo.

Em coletiva, realizada na tarde deste domingo (23), o dirigente anunciou que os valores seriam reduzidos para lotar o estádio, que comporta 38 mil pessoas.

Outros bilhetes também podem ser garantidos com custos inferiores ao convencional, como as cadeiras, antes comercializadas por R$ 100 (inteira) e agora podem ser comprados por R$ 80.

Vale destacar que os torcedores do Galo da Comarca irão ter acesso apenas ao setor das cadeiras, que foi o espaço destinado para os visitantes.

Como comprar?

Os interessados podem comprar os ingressos da partida, que marca a final histórica entre os times goianos, pelo site Ingressos S.A.

Além disso, também é possível garantir entradas presencialmente em alguns pontos de venda pela capital, dentre eles a Loja Nação Colorada (OBA), no Setor Leste Universitário; Empório das Bebidas, no Jardim Vila Bela; e no Tio Bák Noroeste do Shopping Perimetral Open Mall.

As comercializações também ocorrerão na unidade do Setor Eldorado do Tio Bák e nas unidades do Mundo das Bebidas Empório no Jardim América e no Setor Castelo Branco.

Estudantes, idosos e doadores de sangue tem direito a entradas na modalidade meia-entrada, pagando metade do valor, o mesmo vale para torcedores que estiverem usando a camisa do Anápolis Futebol Clube ou do Vila Nova.

Além disso, também é possível garantir a gratuidade para crianças de até 12 anos, portadores de necessidades especiais e acompanhantes, e pessoas idosas com mais de 60 anos.

Indígenas, policiais militares, civis e federais, e jovens entre 15 e 29 anos de baixa renda, também são isentos da cobrança dos ingressos.

Último confronto

Se encaminhando para um último confronto, Anápolis e Vila Nova se enfrentaram no último domingo (23) pelo jogo de ida da final, no Estádio Jonas Duarte.

A partida foi recheada de emoção, a começar com um gol do Tigrão com menos de um minuto da bola rolando. Porém, o gol foi anulado por impedimento.

Pouco tempo depois, aos 19 minutos do primeiro tempo, Rubinho derrubou Gabriel Poveda, do Colorado, e o juiz assinalou pênalti.

Contudo, após nove minutos de paralisação, o árbitro verificou o VAR e entendeu que houve, na verdade, uma falta no lance. Além disso, o Galo da Comarca ficou em desvantagem, após o juiz expulsar o camisa 22, por anular uma chance clara de gol. Com um a menos, o time recuou para segurar o ataque do Vila Nova.

Nos acréscimos, Locatelli, que tinha acabado de entrar em campo, aproveitou uma falha da zaga e fez 1 a 0. Em seguida, o goleiro Halls, do Vila Nova, fez uma saída atrapalhada e permitiu que Samuel Michels o encobrisse, definindo o placar em 2 a 0.