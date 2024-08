Os signos que podem jogar na loteria, pois terão sorte em agosto

Gabriella Licia - 02 de agosto de 2024

(Foto: tribunapr)

O ano de 2024 pode não ter sido tão bom no início do ano, mas promete se encerrar de maneira espetacular para alguns signos, que podem jogar na loteria confiantes. Isso porque a sorte estará batendo à porta desses nativos.

Segundo o horóscopo, serão dias de mudanças e transformações positivas, devido às novas transições de alguns planetas importantes por diferentes casas do zodíaco – especialmente Mercúrio.

O dinheiro pode chegar de forma impressionante para os signos que listaremos abaixo e, com isso, será possível concretizar sonhos incríveis.

Para entender melhor como essa energia vai se manifestar e por que é uma boa ideia começar a arriscar agora, confira a lista que preparamos com os três signos mais favorecidos. Confira! (Considere seu signo solar, ascendente ou lunar).

Os signos que podem jogar na loteria, pois terão sorte em agosto:

1. Gêmeos

Os geminianos estarão com toda a sorte desde maio, evidentemente, graças a passagem de Júpiter nesta casa. Vale a pena lembrar que a última vez que o planeta esteve nesta posição foi em 2011. Logo, é bom aproveitar a passagem e não deixar de jogar na loteria.

Sorte no jogo, no campo profissional e até mesmo sorte no amor! É este o lema para este signo neste presente e devem aproveitar para tentar tirar os números de ouro.

Ouçam bem a intuição e saberão exatamente quais os melhores caminhos a serem seguidos e quais decisões tomarem. O instinto dirá tudo o que devem fazer.

2. Leão

Os leoninos também poderão aproveitar a sorte na vida e até mesmo nos bilhetes. Jogar na loteria poderá ser uma ótima alternativa para ganhar um bom dinheiro de uma só vez.

Os números de ouro poderão aparecer em sonhos ou através das somas da numerologia. Ouça melhor o seu coração!

3. Capricórnio

Por fim, mas não menos sortudos, os capricornianos poderão se dar bem também! Com uma boa onda de sorte, eles poderão jogar na loteria e conseguir faturar uma bolada.

É preciso sair um pouco da zona de conforto e se arriscar mais, o que pode ser muito difícil para os nativos, que costumam ser muito pé no chão e adeptos da racionalidade.

