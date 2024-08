Vila Nova contrata lateral-esquerdo que já disputou Copa do Mundo

Jogador atuou por quase uma década na Europa e chega sem custos, com contrato até 2025

Augusto Araújo - 02 de agosto de 2024

Vila Nova assinou com Eric Davies, jogador panamenho. (Foto: Divulgação)

O Vila Nova anunciou a contratação de um novo lateral-esquerdo, para a disputa do Campeonato Brasileiro Série B. Eric Davis, de 33 anos, vem da equipe FK Kosice, da Eslováquia.

O jogador foi o capitão na disputa recente do Panamá na Copa América 2024, em campanha que foi até as oitavas de final. Na ocasião, a seleção foi eliminada após perder por 5 a 0 contra a Colômbia.

No currículo do atleta, também consta uma participação na Copa do Mundo de 2018, realizada na Rússia. Naquela campanha, os panamenhos ficaram em último lugar do grupo G, ficando atrás de Inglaterra, Bélgica e Tunísia.

Além da equipe do FK Kosice, Eric Davis teve uma passagem de oito anos pelo FC DAEK, também das Eslováquia. Ele também atuou em clubes dos Estados Unidos, Uruguai e o próprio Panamá.

O jogador vem sem custos e contrato com o Vila Nova é em definitivo, até o fim de 2025.