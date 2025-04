6 profissões que desapareceram e quase ninguém conhece

Com o avanço da tecnologia, o mercado de trabalho mudou e muitos profissionais acabaram perdendo espaço

Pedro Ribeiro - 23 de abril de 2025

(Imagem: Freepik)

Com o avanço da tecnologia, o mercado de trabalho mudou — e mudou muito.

Afinal, máquinas substituíram tarefas manuais, softwares assumiram funções burocráticas e a internet transformou completamente a forma como as pessoas se comunicam, compram e até como se divertem.

Nesse contexto de evolução, não é surpresa que muitas profissões que desapareceram tenham ficado para trás, levadas pelo tempo e pela modernização.

1. Ascensorista

Durante anos, era impossível entrar em um prédio comercial ou hotel sem encontrar um ascensorista.

Esse profissional ficava dentro do elevador apenas para operá-lo. Isso mesmo: ela apertava os botões para você e, muitas vezes, puxava papo durante o trajeto.

Com o tempo, porém, os elevadores automáticos e digitais se tornaram padrão. Como resultado, essa se tornou uma das profissões que desaparecem e deixou de ser necessária.

2. Lanterninha

Se você frequentou cinemas antes da ascensão da internet, talvez se lembre do lanterninha.

Ele era o funcionário responsável por te ajudar a encontrar seu lugar na sala escura, usando uma lanterna para iluminar o caminho.

Além disso, sua função incluía garantir que o silêncio e a ordem fossem mantidos durante a sessão.

Com a modernização das salas, a numeração automática dos assentos e a melhoria na iluminação interna, essa função perdeu seu espaço. Assim, o lanterninha saiu de cena.

3. Datilógrafo

Antes da popularização dos computadores, a datilografia era muito valorizada e considerada uma das profissões do futuro.

Esses profissionais dominavam a arte de digitar em máquinas de escrever e eram essenciais na produção de documentos, cartas e relatórios.

Entretanto, com a chegada dos computadores pessoais e dos editores de texto, essa função rapidamente se tornou obsoleta.

Hoje, poucas pessoas sequer sabem como usar uma máquina de escrever. Por isso, o datilógrafo é mais um exemplo clássico das profissões que desapareceram com a evolução tecnológica.

4. Vendedor de Enciclopédia

Muito antes das inteligências artificiais e sites de busca se tornarem popular, houve um tempo em que o conhecimento não estava a um clique de distância.

Naquela época, o vendedor de enciclopédia ia de porta em porta oferecendo coleções volumosas e caras, que prometiam ensinar tudo sobre o mundo.

No entanto, com a chegada da internet, o acesso à informação se tornou rápido, simples e gratuito. Consequentemente, essa profissão perdeu o sentido.

5. Telefonista

Antigamente, fazer uma ligação podia ser um processo bem mais complicado do que hoje.

Muitas vezes, era necessário passar por uma telefonista, que conectava manualmente as chamadas entre as linhas.

Porém, à medida que a telefonia evoluiu e os celulares e sistemas automatizados se tornaram comuns, essa função foi sendo deixada de lado.

6. Atendente de Locadora

Escolher um filme para o fim de semana era um verdadeiro ritual para muitas famílias.

E o atendente da locadora fazia parte essencial dessa experiência: indicava lançamentos, buscava títulos e organizava as devoluções.

Contudo, a popularização do streaming transformou completamente esse cenário. Com as locadoras fechando as portas, os atendentes perderam seu espaço.

