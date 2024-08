Willian Panda anuncia quem será vice em Aparecida de Goiânia

Nome da empresária Aline Pereira foi indicação dos partidos que compõem a federação Brasil da Esperança

Pedro Hara - 02 de agosto de 2024

Aline Pereira (de casaco verde) será a vice de Willian Panda em Aparecida. (Foto: Divulgação/PSB Goiás)

Pré-candidato do PSB à Prefeitura de Aparecida de Goiânia, o vereador Willian Panda anunciou, nesta sexta-feira (02), a empresária Aline Pereira (PV), como vice.

A indicação foi consenso entre PT, PV e PCdoB, partidos que compõem a federação Brasil da Esperança e estão com o vereador. O nome atende um pedido de Panda, que gostaria de uma mulher ocupando o posto.

Participaram do evento políticos como a pré-candidata a Prefeitura de Goiânia, Adriana Accorsi (PT), o presidente estadual do PSB, Elias Vaz e o presidente municipal do PSB em Goiânia, Vinicius Cirqueira.