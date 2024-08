Tiago Iorc é o primeiro confirmado para mega festival de MPB em Goiânia

Evento deve reunir alguns dos nomes mais renomados da música brasileira

Thiago Alonso - 03 de agosto de 2024

Cantor Tiago Iorc. (Foto: Captura/Youtube)

Dono dos sucessos “Coisa Linda” e “Amei Te Ver”, o cantor Tiago Iorc foi o primeiro nome confirmado no mega festival goiano “Vozes: Um Encontro da MPB”.

O evento, que deve reunir algumas das principais atrações do gênero, será realizado no Clube Jaó, região Norte de Goiânia.

Com data marcada para o dia 04 de outubro, a organização ainda prometeu outros grandes nomes da música, que devem ser divulgados em breve.

Novas informações, como a venda de ingressos e outras atrações, devem ser publicadas já na próxima segunda-feira (05).

Tiago Iorc

Encerrando o ciclo de turnês do álbum “Daramô”, o cantor brasiliense Tiago Iorc marca uma nova fase na carreira, após ser conhecido com canções sensíveis que rapidamente chamaram a atenção do público.

Com uma discografia invejável, o artista se consagrou com os sucessos como “Tangerina”, além de colaborações com alguns dos maiores nomes da música brasileira e internacional.

Ao todo, são 16 anos de carreira e dez álbuns que emplacaram nas paradas musicais, novelas e filmes campeões de bilheteria.