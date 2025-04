6 lugares em Goiânia onde você pode sair com o cãozinho

Capital possui uma variedade de estabelecimentos pet friendly que podem receber os animaizinhos

Beatriz Bueno - 20 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Canva)

Se você é do time que não desgruda do seu melhor amigo de quatro patas, Goiânia tem o cenário perfeito para curtir momentos incríveis ao lado do seu cãozinho!

A cidade vem se destacando cada vez mais como pet friendly, com uma variedade de espaços abertos e estabelecimentos que recebem os animais de braços abertos.

Não faltam opções para aproveitar o dia ao lado do seu companheiro.

Gatos de Rua Café – Unidade Setor Oeste



O Gatos de Rua Café combina a praticidade do fast-food com o cuidado artesanal, oferecendo cafés especiais além de ser uma ótima opção pet friendly.

Passeio das Águas Shopping

Outro destaque é o Passeio das Águas Shopping, um dos maiores centros comerciais de Goiânia, que também é pet friendly. O espaço recebe cães com carinho e estrutura adequada, permitindo que tutores passeiem tranquilamente com seus animais enquanto aproveitam a enorme variedade de lojas, serviços e opções gastronômicas.

Livraria Palavrear

A Livraria Palavrear reúne café, livros, boa gastronomia e um ambiente acolhedor para você e o seu doguinho. Um lugar ideal para quem busca tranquilidade e aconchego.

Lado Leste Cervejaria



A Lado Leste Cervejaria é um dos locais mais queridos de Goiânia, com ambiente descontraído, boa comida, sinuca, espaço kids, transmissão de futebol e atendimento acolhedor. Pet friendly, é perfeito para quem busca diversão, conforto e boa energia.

Mafuá Burguer

O Mafuá Burguer é o lugar incrivel para quem ama hambúrgueres artesanais, diversão e não abre mão da companhia do pet. Com um ambiente descolado e cheio de personalidade, o espaço oferece um cardápio criativo e saboroso que conquista todos os paladares.

Casa Cortela



Charmoso e acolhedor, o restaurante encanta pelo aroma dos pratos e pela atmosfera tranquila do jardim, conquistando os amantes da boa culinária e também os pets.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!