Homem que desapareceu após sair de bar em Anápolis é encontrado morto

Sumiço foi notado por síndico do prédio, onde vítima morava, que decidiu procurá-lo

Maria Luiza Valeriano - 04 de agosto de 2024

Homem relatou dor na nuca (Foto: Reprodução)

Um homem,de 59 anos, foi encontrado morto dentro de casa, na manhã deste domingo (04), após passar dois dias desaparecido, em Anápolis. A pessoa a encontrá-lo foi o síndico do prédio em ele que morava.

O administrador do edifício, localizado na Vila São Joaquim, notou que o morador estava ausente há dois dias e, com isso, foi até a residência dele para averiguar a situação. Ao entrar no apartamento, ele encontrou o homem já sem vida na própria cama.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e compareceu no local. De acordo com o síndico, o morador saiu para um bar na última sexta-feira (02) e teve uma dor na nuca.

Com isso, pessoas presentes colocaram gelo na região e a vítima retornou para casa. Desde então, ele não havia sido visto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito por volta das 10h. A perícia apontou que a causa foi por morte natural.