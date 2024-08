Jovem questiona o que deixa as cidades goianas conhecidas e resposta de Anápolis surpreende

Nos comentários, internautas discutiram sobre os principais feitos de cada município

Thiago Alonso - 04 de agosto de 2024

Tainá Apanial se questionou sobre as cidades. (Foto: Reprodução/TikTok)

Goiás é o 11º estado mais populoso do Brasil e, abrigando tantos habitantes, é esperado que uma cultura abrangente se destaque em cada uma das 246 cidades da localidade.

Pensando nisso, uma jovem publicou um vídeo no TikTok onde brinca com o “motivo” pelo qual cada município é conhecido.

A publicação, feita por Tainá Apanial (@taina.apanial), já soma mais de 91 mil visualizações e ultrapassou as 2,5 mil curtidas.

No registro, a influenciadora começa citando Quirinópolis, conhecida pela Festa da Chica Doida, enquanto Bela Vista de Goiás tem a Festa da Mandioca como principal destaque.

Por fim, a jovem joga a pergunta para os seguidores: “A sua cidade é conhecida pelo quê? Não vale falar que só tem gente fofoqueira, porque toda cidade tem”.

Nos comentários, internautas citaram vários locais, dentre eles Palmelo, que, segundo uma mulher, é a “cidade do espiritismo”.

Já outra pessoa cita Caldas Novas como a “capital das águas quentes”.

No entanto, a situação começa a esquentar quando uma jovem diz que “Anápolis é conhecida apenas por estar perto de Goiânia”.

Nas respostas, várias pessoas rebateram a afirmação, defendendo o município.

“E por ser a terceira maior cidade de Goiás”, disse um seguidor, relembrando o fato da localidade, que possui 398 mil habitantes, ficar atrás somente de Aparecida de Goiânia, com 526 mil, e da própria capital, Goiânia, que possui 1,4 milhão.

“Anápolis também é conhecida como a ‘capital das indústrias’”, comentou um usuário, relacionando às grandes farmacêuticas e indústrias alimentícias da cidade, muitas, localizadas no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

“Também é a sede da segunda maior base aérea do país”, rebateu outro, comparando a estrutura com a Base Aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, uma vez que a base anapolina é responsável pela proteção da capital federal, Brasília.