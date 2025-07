Placa em Goiânia chama atenção e viraliza nas redes sociais: “a vida acaba, o serviço não”

Recado bem-humorado chamou a atenção de um influenciador, a ponto dele repercutir o que viu no Instagram

Paulo Roberto Belém - 08 de julho de 2025

Aviso foi afixado na Tia Adélia Lanchonete, no Centro de Goiânia (Foto: Captura)

Um vídeo gravado da porta de uma lanchonete específica de Goiânia viralizou nas redes sociais, ao mostrar uma placa indicando a razão de o estabelecimento estar fechado no momento: “Estou de férias! Porque a vida acaba! O serviço não”.

O recado, supostamente colocado pela proprietária da Tia Adélia Lanchonete, fez o influenciador Delci Meireles (@delcimeireless) repercutir a cena no Instagram. “Eu sempre passo aqui e vejo que é uma lanchonete. Ela vende salgados, coisinhas e tal. Passei e vi essa plaquinha. Adorei a tia Adélia!”

Pesquisando a localização pelo nome, o estabelecimento fica na Rua 04, no Centro da capital. A placa bem-humorada ainda cita a data provável do retorno do funcionamento: “retornarei no dia 09/07/2025”, avisaram.

No vídeo publicado pelo homem, ele confessa que nunca frequentou o estabelecimento, mas prometeu que irá visitá-lo. “Vou voltar depois e comprar um salgado dela só pra falar que eu vi a plaquinha”, afirmou, citando que mora bem na esquina do local há cerca de um ano.

Reações

Onde o vídeo foi postado, seguidores do influenciador interagiram com o registro. “Se você gostou do post vai amar da tia Adélia. Maravilhosa, sugiro o bolo de cenoura com cobertura de chocolate”, recomendou uma.

Outra citou que também conhece os quitutes vendidos no local. “Eu sou aluna do Colégio Vitória. Sempre compro um lanchinho com ela, e ela é um amor de pessoa, super alto astral”, elogiou.

Uma terceira seguidora comemorou o aviso não ter narrado uma situação trágica. “Ainda bem que não era plaquinha de luto”, brincou. Logo, ela foi repreendida por uma quarta pessoa a comentar.”FOI PRO ARAGUAIAAAA”, em caixa alta e de forma bastante descontraída.

Confira:

