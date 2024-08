Os signos que vão conseguir um amor recíproco ainda neste ano

Apesar da retrogradação de Mercúrio iniciar nesta segunda-feira (05), alguém especial pode estar se aproximando para ganhar esses nativos

Gabriella Licia - 04 de agosto de 2024

(Foto: Ilustração/Alekon Pictures/Unsplash)

Ainda há muitas chances para alguns signos superarem os traumas e conseguir um amor recíproco ainda em 2023. A paixão pode estar em alta, e é necessário estar disposto para recuperar a felicidade.

Nos primeiros dias deste mês de agosto, alguns nativos estão experimentando uma mistura de sentimentos com o encerramento de ciclos. Agora é o momento de levantar a cabeça e receber as bênçãos que o universo está prestes a oferecer.

Apesar da retrogradação de Mercúrio iniciar nesta segunda-feira (05), alguém muito especial pode estar se aproximando suavemente para ganhar esse coração resistente. Não resista! Em breve, alguns signos viverão os melhores dias de 2024, por conseguir um amor recíproco.

Veja abaixo quais serão os signos agraciados com a sorte de conseguir um amor recíproco ainda neste ano e ser muito felizes. Confira!

Os signos que vão conseguir um amor recíproco ainda neste ano:

1. Touro

Os taurinos viveram altos e baixos neste ano. Primeiramente, passaram por um momento de maior reclusão, depois acabaram se machucando com as expectativas frustradas. Mas chega! Não dá mais para remoer o passado e prospectar isso no presente.

É hora de dar uma repaginada na vida, começando um novo capítulo de muito amor e felicidade. Os inícios tendem a ser mais difíceis para esses nativos, mas não se boicotem da paixão.

Conseguir um amor recíproco neste momento será importantíssimo para o taurino se desprender do pretérito fracassado, melhorando até mesmo questões pessoais e profissionais.

2. Escorpião

Em segundo lugar na lista dos signos que vão conseguir um amor recíproco, temos os escorpianos, que são intensos como um tsunami, principalmente por serem regidos pelo elemento água.

Esses nativos poderão encontrar uma pessoa tão parceira, confidente e verdadeira, que sentirão até receio de entrar de cabeça na relação. Mas calma! Esse presente do universo não deve ser recusado!

3. Aquário

Por fim, os aquarianos também poderão encontrar uma paixão de dar inveja no povo. Os nativos acabaram ficando um pouco desgostosos dos sentimentos no primeiro semestre.

No entanto, essa virada de chave poderá ser surpreendentemente positiva. Não tenham medo e confiem no processo, apesar de serem muito resistentes com os sentimentos doados assim!

Entenda que conseguir um amor recíproco não é sinônimo de prisão sem grades, mas sim de uma companhia incrível ao seu lado, para acrescentar positivamente na trajetória.

